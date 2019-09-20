Госбюджет-2020: Расходы на образование больше, чем на медицину

В госбюджете на 2020 год расходы на образование запланированы больше, чем на медицину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
«На образование запланировано 136,4 млрд грн. Это финансирование заложено и на образовательную субвенцию, и на финансирование Новой украинской школы, и на учреждения высшего образования, на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн грн на фонд развития высшего образования – на развитие именно науки», – сказала она.
По ее словам, на здравоохранение в госбюджете на 2020 год предлагают выделить 108 млрд грн. «Это больше, чем в 2019 году. Полностью заложены деньги на первичную медицину, и на реимбурсацию стоимости лекарств, и на экстренную медицину, и на старт реформы вторичной медицины с 1 апреля», – заявила Маркарова.
Министр финансов также сообщила некоторые суммы, заложенные в госбюджете на 2020 год на культуру и информационную сферу: «На поддержку кинематографа – 1,3 млрд грн, на продолжение строительства важных и значимых объектов в этой сфере, на Украинский институт книги и вообще развитие книги, на музейное дело – 1,4 млрд грн. На общественного вещателя нашего также заложено полное финансирование – 2 млрд грн».
Она также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн.
Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.
Читайте также:
- В 2020 году на безопасность и оборону Украины планируют направить 245 млрд грн
- Проект госбюджета на 2020 год: Как изменится прожиточный минимум
- Госбюджет Украины будет планироваться на 3 года, – Гончарук
- Уменьшение дефицита, снижение налогов: Гончарук рассказал о векторе Госбюджета-2020
- Министр рассказала, сколько денег заложили в проект госбюджета-2020 на жилье переселенцам-участникам АТО
- Бюджет-2020: По внешним долгам Украина должна выплатить 438,1 млрд грн
- С 1 января увеличивается минимальная зарплата, – министр финансов
- Кабмин сообщил о курсе гривны в госбюджете-2020
- Министр финансов озвучила, сколько в 2020 году Украине нужно взять новых долгов
Комментарии