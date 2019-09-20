Госбюджет-2020: Расходы на образование больше, чем на медицину

В госбюджете на 2020 год расходы на образование запланированы больше, чем на медицину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«На образование запланировано 136,4 млрд грн. Это финансирование заложено и на образовательную субвенцию, и на финансирование Новой украинской школы, и на учреждения высшего образования, на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн грн на фонд развития высшего образования – на развитие именно науки», – сказала она.

По ее словам, на здравоохранение в госбюджете на 2020 год предлагают выделить 108 млрд грн. «Это больше, чем в 2019 году. Полностью заложены деньги на первичную медицину, и на реимбурсацию стоимости лекарств, и на экстренную медицину, и на старт реформы вторичной медицины с 1 апреля», – заявила Маркарова.

Министр финансов также сообщила некоторые суммы, заложенные в госбюджете на 2020 год на культуру и информационную сферу: «На поддержку кинематографа – 1,3 млрд грн, на продолжение строительства важных и значимых объектов в этой сфере, на Украинский институт книги и вообще развитие книги, на музейное дело – 1,4 млрд грн. На общественного вещателя нашего также заложено полное финансирование – 2 млрд грн».

Она также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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