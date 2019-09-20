Норвежский совет по делам беженцев оказывает помощь в сфере жизнеобеспечения

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение июля-августа 2019 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине, в сфере жизнеобеспечения и продовольственной безопасности. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба NRC.

В частности, были проведены 3 раунда тренингов по управлению, финансам и маркетингу для 245 членов 15 сельских организаций из Донецкой и Луганской областей. Члены организаций получили возможность принять участие в учебном визите в Днепропетровскую область, чтобы посетить успешные сельскохозяйственные кооперативы и понаблюдать, как они работают. После тренингов организации могут принять участие в конкурсе грантов от NRC для развития своего бизнеса.

Кроме того, Норвежский совет по делам беженцев предоставил все необходимые материалы для 10 проектов развития восстановления общественной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. Сейчас 84 члена громад участвуют в выбранных проектах по улучшению водоснабжения для более 3-х тыс. местных жителей. Участники получают техническую поддержку и ресурсы для реализации проекта.

Также подписаны меморандумы с 2-мя местными неправительственными организациями о совместной реализации проектов грантов, что позволит наиболее уязвимым безработным лицам начать собственный бизнес.

Начата подготовка проекта продовольственной безопасности, в рамках которого планируется предоставление денежной помощи для удовлетворения основных потребностей в продуктах питания на холодный сезон для 8 тыс. уязвимых лиц в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, приобретено оборудование для поддержки инициатив дистанционного обучения в 5 районных центрах занятости в Донецкой и Луганской областях. Это обеспечит доступ уязвимого населения к профессиональной подготовке и повысит их шансы на трудоустройство.

Читайте также: