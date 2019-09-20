Воевал на стороне «ДНР»: В Дружковке начали судить белоруса

В Дружковском городском суде Донецкой области начали рассматривать по существу дело гражданина Беларуси Дмитрия Новикова. Он был задержан спецслужбами Украины на подконтрольной украинской власти части Донетчины 10 августа 2018 года и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании «ДНР», передает «Радио Свобода».

Согласно обвинительному акту, который 19 сентября объявил прокурор, Дмитрий Новиков обвиняется в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

создание террористической организации (наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет);

неоднократное нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины (от 3 до 5 лет лишения свободы);

ведение агрессивной войны (от 10 до 15 лет заключения).

Обвинение прокурор зачитывал почти 2 часа. Но 19 сентября он так и не завершил оглашение этого документа – в процессе объявлен перерыв до 30 октября.

Согласно обвинению, Дмитрий Новиков в ноябре 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям «ДНР» через группу в социальных сетях, которая управлялась из Москвы.

Непосредственно же контракт «о вступлении на оплачиваемую военную службу» Новиков подписал уже в Донецке. В составе танкового батальона «Сомали» (им командовал ликвидированный в феврале 2017 года «Гиви» – Михаил Толстых) принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, а затем в вооруженных столкновениях с украинскими войсками в Ясиноватском районе Донецкой области.

С ноября 2014 года Новиков периодически освобождался от службы в «ДНР» и большую часть времени находился в России. По данным следствия, его деятельность и неоднократные возвращения в незаконные вооруженные формирования координировались из Сергиева Посада под Москвой.

В то же время прокурор дважды упомянул один и тот же факт, когда Дмитрий Новиков в начале августа 2018 года во время очередной поездки на подконтрольную Украине территорию, перед своим задержанием, якобы общался с «неустановленными следствием лицами МГБ Республики Беларусь», от которых получил проверочные задания. Однако прокурор не уточнил полное название упомянутой якобы белорусской организации.

«На своих должностях в незаконных вооруженных формированиях Новиков принимал участие в боевых действиях против Украины и гражданского населения. Выполнял роль помощника в ведении агрессивной войны России против Украины по предварительному сговору с группой лиц», – отметил прокурор.

Суд продлил содержание Дмитрия Новикова под стражей до 17 ноября.

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