На ремонт дорог в Украине в 2020 году хотят потратить на 19 млрд грн больше

В Украине планируют увеличить расходы на ремонт дорог в 2020 году более чем на 19 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«В этом году у нас впервые 100% наших акцизов идет в дорожный фонд, поэтому в бюджете предусмотрено 74,4 млрд грн, это на 19,3 млрд грн больше, чем 2019 году», – сказала она.

«Однако, если мы будем эффективными в работе, которую мы проводим в налоговой и таможенной службах и акцизы будут собираться больше, автоматически эта сумма будет увеличиваться и на дороги будет выделено больше», – заявила Маркарова.

Министр также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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