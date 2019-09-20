Почти треть госбюджета-2020 Украина направит на погашение долгов

Почти треть государственного бюджета в 2020 году в Украине придется направить на погашение внешних и внутренних долгов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
«Мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание наших долгов – и внутреннего, и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы, потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не нужно было их возвращать. К сожалению, с 2019 года эта ситуация вернулась», – пояснила она.
«Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам в конце 2020 года снизить наш долг к ВВП до 46,7%. Это сделает нашу экономику устойчивее. Это сделает нас более готовыми к следующим годам, и это позволит нам в будущем больше денег выделять на развитие», – уверяет Маркарова.
Министр финансов также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн.
Ранее Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.
Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.
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