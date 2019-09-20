Госбюджет-2020: Названа сумма расходов на развитие регионов

В 2020 году на поддержку регионального развития из госбюджета планируют направить более 9 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«На Государственный фонд регионального развития выделено 9,5 млрд грн. Это 1% как того и требует Бюджетный кодекс, поэтому приоритеты, которые государство хочет обеспечить на региональном уровне, будут полностью обеспечиваться», – сказала она.

«Хочу подчеркнуть, что это не финальный вариант бюджета. Это бюджет, который мы сегодня передаем на площадку Верховной Рады для начала абсолютно профессиональной и открытой дискуссии, чтобы пройти его полное рассмотрение, как того требует Бюджетный кодекс», – отметила Маркарова.

Министр финансов также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн.

Ранее Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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