В Украине новый глава Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Соответствующий указ сегодня, 20 сентября, размещен на сайте главы государства.
«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины», – говорится в указе главы государства № 710/2019.
Скриншот: официальный сайт президента Украины
Предыдущим указом президент Украины уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки.
Скриншот: официальный сайт президента Украины
Как сообщалось ранее, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки, и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.
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