Один погибший, двое травмированных: В полиции рассказали подробности ДТП на Донетчине (Фото)

В четверг, 19 сентября, на автодороге «Мариуполь – Волноваха» водитель грузовой микроавтобус насмерть сбил 21-летнего пешехода. От удара фургон съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Авария произошла около 20:00 на въезде в Волноваху.

«Малотоннажный автомобиль "Фольксваген" под управлением 55-летнего мужчины совершил наезд на пешехода, который двигался по дороге в попутном направлении. Парень, житель села Дмитровка Волновахского района, скончался на месте. В результате аварии также были травмированы водитель грузовика и его жена, жители Волновахи. Они находятся в центральной районной больнице», – рассказали в полиции.

На месте происшествия работали следователь областного управления полиции Донецкой области, автотехник, судмедэксперт, группа быстрого реагирования Волновахского отдела полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Как сообщалось ранее, сотрудники ГСЧС деблокировали мужчину, который в результате ДТП оказался заблокирован в автомобиле.