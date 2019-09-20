Госбюджет-2020 сбалансированный и реалистичный, – Маркарова

В планировании госбюджета на 2020 год Кабинет министров Украины основывался на макроэкономическом прогнозе, принятом в мае 2019 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Она отметила, что проект бюджета в первом чтении выносится на обсуждение до того, как правительство представило свою программу действий парламенту.

«Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который был принят еще в мае 2019 года и пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, у нас еще впереди», – сказала Маркарова.

«Поэтому сегодня этот бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые утверждены еще предыдущим Кабмином в мае. Мы задекларировали амбициозную цель – рост в 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель и она достижима», – считает министр финансов.

Маркарова добавила, что для достижения этой цели народным депутатам нужно принять ряд законопроектов в сфере экономики и заверила, что поданный проект госбюджета на 2020 год «сбалансированный и реалистичный».

Министр финансов также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн, на региональное развитие – 9,5 млрд грн.

Ранее Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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