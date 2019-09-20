На счетах местных бюджетов находятся неизрасходованных 72 млрд грн, – министр

В рамках децентрализации местные власти получили возможность распоряжаться миллиардными суммами, но расходуют их неэффективно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Пришло время провести откровенную дискуссию о местных бюджетах. По состоянию на сегодняшний день, на едином казначейском счету находятся 72,4 млрд грн – это деньги местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежат на депозитах. Из 103,3 млрд грн собственных денег капитальных расходов местных бюджетов использовано на сегодняшний день 34,8 млрд грн», – сказала она.

«Мы еще распределяем Государственный фонд регионального развития. О каких потерях мы говорим? Мне кажется нам нужно проводить очень хорошую дискуссию, открытую и честную, с нашими местными властями об эффективности расходов тех денег, которые уже есть у местных бюджетов», – заявила Маркарова.

Министр финансов призвала народных депутатов Украины завершить реформу децентрализации в части формирования объединенных территориальных громад. Она также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн, на региональное развитие – 9,5 млрд грн.

Ранее Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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