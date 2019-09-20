На счетах местных бюджетов находятся неизрасходованных 72 млрд грн, – министр

В рамках децентрализации местные власти получили возможность распоряжаться миллиардными суммами, но расходуют их неэффективно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 сентября, в ходе представления законопроекта о госбюджете на 2020 год заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
«Пришло время провести откровенную дискуссию о местных бюджетах. По состоянию на сегодняшний день, на едином казначейском счету находятся 72,4 млрд грн – это деньги местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежат на депозитах. Из 103,3 млрд грн собственных денег капитальных расходов местных бюджетов использовано на сегодняшний день 34,8 млрд грн», – сказала она.
«Мы еще распределяем Государственный фонд регионального развития. О каких потерях мы говорим? Мне кажется нам нужно проводить очень хорошую дискуссию, открытую и честную, с нашими местными властями об эффективности расходов тех денег, которые уже есть у местных бюджетов», – заявила Маркарова.
Министр финансов призвала народных депутатов Украины завершить реформу децентрализации в части формирования объединенных территориальных громад. Она также проинформировала, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн, на региональное развитие – 9,5 млрд грн.
Ранее Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.
Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.
Читайте также:
- Почти треть госбюджета-2020 Украина направит на погашение долгов
- На ремонт дорог в Украине в 2020 году хотят потратить на 19 млрд грн больше
- Госбюджет-2020: Расходы на образование больше, чем на медицину
- В 2020 году на безопасность и оборону Украины планируют направить 245 млрд грн
- Проект госбюджета на 2020 год: Как изменится прожиточный минимум
- Госбюджет Украины будет планироваться на 3 года, – Гончарук
- Уменьшение дефицита, снижение налогов: Гончарук рассказал о векторе Госбюджета-2020
- Министр рассказала, сколько денег заложили в проект госбюджета-2020 на жилье переселенцам-участникам АТО
- Бюджет-2020: По внешним долгам Украина должна выплатить 438,1 млрд грн
- С 1 января увеличивается минимальная зарплата, – министр финансов
- Кабмин сообщил о курсе гривны в госбюджете-2020
- Министр финансов озвучила, сколько в 2020 году Украине нужно взять новых долгов
Комментарии