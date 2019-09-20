У жителя Донетчины изъяли 2,5 кг марихуаны

У жителя Славянского района (Донецкая обл.) правоохранители изъяли 2,5 кг марихуаны. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранителям поступила информация о том, что 35-летний ранее судимый житель пгт Былбасовка хранит наркотики.

Во время обыска полицейские обнаружили высушенные листья конопли в сарае и 8 пакетов с обработанной марихуаной, которые мужчина прятал в доме под диваном.

Общий вес изъятого наркотика составляет около 2,5 кг.

«Кроме того, сыщики обнаружили сверток с порошком белого цвета, который, по предварительным данным, также является наркотическим веществом», – отметили в полиции.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.