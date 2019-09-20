На Луганщине за насилие над женой мужчина получил тюремный срок

На Луганщине за совершение домашнего насилия в отношении бывшей жены к тюремному сроку приговорен житель Троицкого района. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, осужден 62-летней мужчина, который угрожал своей бывшей жене физической расправой.

«Обвиняемый в текущем году систематически угрожал физической расправой бывшей жене, с которой проживал после официального расторжения брака, что привело к психологическим страданиям и расстройству здоровья женщины. В судебном заседании прокурором доказана вина обвиняемого в совершении домашнего насилия, ответственность за которое предусмотрена ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

«Приговором Белокуракинского районного суда Луганской области мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.