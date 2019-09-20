NRC помогает восстанавливать разрушенное обстрелами жилье на Донбассе

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение июля-августа 2019 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине, по восстановлению разрушенного обстрелами жилья. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, была предоставлена денежная помощь для приобретения строительных материалов и оплаты рабочей силы 379 семьям (744 человека) для ремонта поврежденных домов в Донецкой и Луганской областях. Дома этих семей имели легкие или средние повреждения. 189 семей уже завершили ремонтные работы.

Кроме того, предоставлены строительные материалы и денежные средства для 42 семей (101 человек) для восстановления сильно поврежденных домов в Донецкой и Луганской областях.

Норвежский совет по делам беженцев также помог 12 семьям (34 человека) улучшить жилищные условия в отремонтированном помещении в Луганской области.

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