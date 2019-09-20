Политолог рассказал о главной задаче Украины на переговорах в Нормандском формате

Главным заданием Украины на предстоящей встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии в Нормандском формате должно быть недопущение реализации «формулы Штайнмайера» по российскому сценарию. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Максим Джигун.

По словам политолога, одна из основных черт, отличающих новую власть от предыдущей, – это политическая гибкость и готовность Зе-команды идти на компромисс в переговорах с Россией. «Во время президентства Порошенко диалог между Украиной и РФ был поставлен в глухой угол», – рассказывает Максим Джигун.

«Зеленский демонстрирует миру и Путину лично способность играть в украинско-российских отношениях вторым номером, идя на определенные (неизвестные пока обычным гражданами) уступки РФ. Недавно такая тактика дала свои плоды и позволила нам вернуть домой 35 украинских пленных. Но стратегически подобные шаги несут в себе немало угроз национальным интересам», – добавляет эксперт.

В то же время, считает политолог, попытка команды Зеленского придать вопросу войны на Донбассе международный статус – однозначный плюс его деятельности. «Несмотря на то, что украинский президент всегда пытается вести личный диалог с главой РФ путем телефонных переговоров, Зеленский четко понимает необходимость привлечения третьих сторон для разрешения конфликта на востоке Украины. Поэтому в последнее время актуализировалась подготовка очередного раунда переговоров в Нормандском формате», – объясняет эксперт.

«С моей точки зрения, главным заданием Украины на предстоящей встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии должно быть недопущение реализации т.н. "формулы Штайнмайера" на оккупированных украинских территориях в том виде, в каком это предлагает Россия», – добавляет он.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь утверждает, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Мир для Донбасса: Эксперты оценили риски».

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