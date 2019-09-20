Белые-белые: В Краматорске показали свои новые мусоровозы (Фото)

Сегодня, 20 сентября, Краматорск (Донецкая обл.) получил 2 новых современных мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Отмечается, что на приобретение данной техники из местного бюджета было выделено 6 млн грн. «Новая техника полностью соответствует европейским и украинским экологическим стандартам», – отметили в пресс-службе.

Мусоровозы собраны на базе шасси автомобиля МАЗ 5340С2 и оборудованы бункерами турецкого производства.

Объем кузова позволяет единовременно убирать более 50 евроконтейнеров объемом по 1,1 куб. м.

С 23 сентября сотрудники коммунальных служб приступят к регистрации и обкатке новой техники, и уже в конце октября мусоровозы выедут на обслуживание города.