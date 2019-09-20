На Донетчине дорожные рабочие нашли гранатомет

В течение суток правоохранители Славянска (Донецкая обл.) дважды изымали оружие, еще раз – боеприпасы. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«О выявлении гранатомета в лесополосе сообщил в полицию один из дорожных рабочих, которые занимались укладкой асфальта в Святогорске. На место прибыла следственно-оперативная группа и изъяла опасный предмет – он оказался заряженным реактивной противотанковой гранатой "РПГ-22". Сейчас устанавливается его происхождение», – рассказали в полиции.

45-летний житель Славянска выдал полицейским пистолет «Зораки», приспособленный под стрельбу боевыми патронами. Мужчина рассказал, что приобрел оружие через интернет как стартовый, однако впоследствии обнаружил на нем признаки переделки.

У 53-летнего жителя города правоохранителями изъят магазин от автомата Калашникова с 18 патронами калибра 5,45 мм. Мужчина рассказал, что нашел «рожок» в 2014 году на ул. Урицкого – месте бывшего блокпоста незаконных вооруженных формирований. Для чего хранил боеприпасы все это время – объяснить не смог.

Сейчас полицией проводятся проверки по каждому из указанных фактов. Изъятое направлено на экспертизу. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией – ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.