Лутковская рассказала о прогрессе в гуманитарной подгруппе ТКГ

Украинская делегация на переговорах в Минске смогла продвинуться в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России и «Л-ДНР» лиц. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Сразу после первого заседания с моим участием в Минске я для себя самостоятельно приняла решение, что я не буду говорить, рассказывать о том, что происходит за закрытыми дверями на заседании гуманитарной подгруппы, потому что я боюсь навредить», – сказала она.

«Формула, которая сегодня согласована всеми – это то, что мы одновременно освобождаем подтвержденных лиц со всех сторон переговорного процесса. Подтвержденное лицо для меня – определенная гарантия того, что лицо будет освобождено», – продолжила Лутковская.

По ее словам, при этом на сегодняшний день в гуманитарной подгруппе есть значительный результат в вопросе освобождения незаконно удерживаемых лиц. «Когда я приступила к работе у меня было 27 подтвержденных лиц, сейчас у меня подтвержденных – 69. Это огромный шаг вперед. Именно для того, чтобы такие шаги были и в дальнейшем, именно для того, чтобы эти одновременные освобождения были реализованы, я решила, что буду сохранять молчание», – пояснила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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