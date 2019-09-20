«Еленовка не радует»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Макс: «12:48. Горловка в Украину. Машин много, очередь от 2-го шлагбаума. Но движется неплохо».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Mikhail: «10:35. "Каргилл": в Марьинку – основная 120, льгота – 70»;

Андрей: «11:18. "Каргилл" в Украину: очередь на мосту, льгота в половину»;

«Администратор»: «12:44. Очередь в Украину на "Каргилле" на спуске с моста»;

Андрей: «13:28. Курахово в Донецк 7 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Sarmat»: «10:50. Еленовка в Мариуполь 60 машин»;

Юрий: «10:51. Получается процесс пошел живее?»;

Шура: «10:55. Так супербеременные инвалиды проехали. Теперь простые смертные едут»;

«Sarmat»: «10:57. Не знаю, только стал»;

«Адепт»: «11:23. Новотроицк в Донецк – 32 машины»;

Aleksey: «11:46. Еленовка не радует. Движение слабое. Машин много. Сколько сейчас до полиции не скажу, проехал их. Но от полиции до КПВВ, где паспортный и таможня, общая очередь 50 машин. В льготную очередь стал 2 часа назад, до КПВВ еще машин 30 впереди»;

Александр: «12:18. Новотроицкое в Донецк, машин 50»;

«Адепт»: «12:30. Еленовка в Донецк 7 машин»;

Мари: «14:03. Новотроицкое: на украинском посту очередь машин 50 +».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.