В ОБСЕ рассказали об обострениях на Донбассе за три недели

В зоне боевых действий на Донбассе с 26 августа по 15 сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 11,5 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете международных наблюдателей, опубликованном сегодня, 20 сентября.

«Несмотря на то, что среднесуточный показатель нарушений был ниже уровня, который наблюдался до 21 июля, когда вступило в силу заявление о подтверждении приверженности прекращению огня, в течение отчетного периода были зафиксированы всплески насилия, в частности 29 августа и 13 сентября, когда Миссия зарегистрировала соответственно 1 200 и почти 1 100 нарушений», – говорится в документе.

«Наблюдатели зафиксировали причиненные недавними обстрелами из легкого и тяжелого вооружения повреждения гражданских построек в разных местах по обе стороны от линии соприкосновения», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.

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