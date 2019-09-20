Дно видно и на глубине: Как отдыхают в прифронтовой зоне на Авдеевском карьере (Фото, видео)

Песочный карьер в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) среди местных именуется «донецкими Мальдивами». В мирное время жители Донецка приезжали сюда на автомобилях, автобусах и электричках. В выходные дни, как говорится, яблоку негде было упасть.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», карьер знаменит своей чистейшей водой, которая меняет цвет от светло-бирюзового до насыщенного перламутрового в зависимости от погоды и глубины места. Белый песок практически не замутняет воду, поэтому дно видно даже на глубине 4 метра. Карьер хоть на первый взгляд и небольшой, но очень глубокий.

В конце июля 2014 года популярное место отдыха подверглось минометному обстрелу. В это время на пляже находились семьи с детьми. Мины и снаряды падали прямо в воду. В Авдеевскую больницу обратился один пострадавший с осколочным ранением предплечья.

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С началом войны количество желающих погреться на песке, из которого когда-то изготавливался кварц, и поплавать в лазурной воде, поубавилось. Но люди все же продолжают коротать теплые дни на карьере. И это несмотря на то, что местные власти в начале летнего сезона запретили здесь купаться, т.к. существует минная опасность в районе прибрежной полосы.

Как и раньше, здесь берется плата за вход: 10 грн с человека, 5 грн – за автомобиль. «Но если у тебя вдруг нет денег, то на территорию и так впустят», – уверяет местная жительница Вера.

Для сравнения: за год до войны стоимость отдыха в выходные дни составляла 20 грн/чел., будние – 10 грн/чел., за проезд на автомобиле в выходные дни – 100 грн, в будние – 50 грн.

Сотрудники пляж говорят, что деньги идут на благоустройство территории, чистку биотуалетов. Но ближе к лесополосе можно увидеть кучу мусора, которую периодически жгут.

На территории работает кафе, в котором продаются безалкогольные и алкогольные напитки. Здесь же можно бесплатно взять шезлонги и зонты от солнца.

Оценил красоту местного карьера известный мобильный журналист, сооснователь компании Hashtag Our Stories Омар Юсуф, побывавший в Авдеевке в начале сентября. «Вау! Это лучше, чем где бы то ни было! Почему оно прекрасно? Потому что я был во многих местах, но ни одно место не выглядело так красиво», – искренне сказал Юсуф. И потом в неформально беседе добавил: «Я думал увидеть город, где все напоминает о войне. А на деле оказалось, что в Авдеевке дымит коксохим, дети ходят в детские сады и школы, люди работают и даже можно заказать суши и пиццу».

Первый опыт в мобильной журналистике Омар получил в 2010 году, когда проехал автостопом из Южной Африки в Сирию. Тогда из оборудования у него были только смартфон и небольшая камера. С тех пор он использует мобильные технологии для освещения различных событий – война в Сирии, протесты в Йоханнесбурге, иными словами развивает направление сторителлинга при помощи мобильного видео.

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