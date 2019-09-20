В ОБСЕ рассказали о вооружении и минах на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано наличие запрещенного Минскими договоренностями вооружения по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 20 сентября.

«Миссия отметила наличие 222 единиц вооружения, расположенных в нарушение линий отвода (164 в неподконтрольных правительству районах), а также мин и невзорвавшихся боеприпасов, в том числе примерно 130 и 70 противотанковых мин, соответственно, в Донецком аэропорту и вблизи Водяного», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, несмотря на объявленное 21 июля перемирие, в зоне боевых действий на Донбассе с 26 августа по 15 сентября СММ ОБСЕ зафиксировала более 11,5 тыс. нарушений режима прекращения огня. По данным международных наблюдателей, с начала 2019 года в результате обстрелов на Донбассе погибли 16 мирных жителей, 95 – были ранены.