В «ДНР» травмы получили два шахтера

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах в течение суток травмированы двое горняков. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

19 сентября в Шахтерске на шахте им. 17-го Партсъезда была оказана медпомощь подземному горнорабочему 1960 года рождения. Пострадавшего транспортировали в больницу в Шахтерске для дальнейшей госпитализации.

В тот же день в Кировском (после переименования – Крестовка) на шахте «Комсомолец Донбасса» медицинскую помощь оказывали горнорабочему очистного забоя 1981 года рождения. Пострадавшего также транспортировали в больницу для дальнейшей госпитализации.

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