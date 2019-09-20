Минсоцполитики выделит средства на жилье 1 700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

В этом году Министерство социальной политики планирует обеспечить жильем более 1 700 детей-сирот и, детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, уже сейчас профинансирована часть средств и 510 млн грн ждут своего распределения.

«Рассчитываю на быстрые и эффективные действия органов местного самоуправления, которые должны распределить деньги и довести процесс до логического завершения как можно скорее», – подчеркнула Соколовская.

Вышеупомянутые 510 млн грн пойдут:

на компенсацию для приобретения жилья 1 273 детям – 461 млн 773 тыс. 500 грн;

приобретение 7 социальных квартир – 3 млн 19 тыс. 100 грн;

приобретение 10 квартир в собственность – 3 млн 434 тыс. 300 грн;

приобретение 15 помещений для детских домов семейного типа (в одном доме проживает до 10 детей) – 42 млн 329 тыс. 300 грн.

«Таким образом, этих средств хватит для обеспечения жильем 1 400 детей. Еще минимум 300 детей будут обеспечены жильем после распределения из государственного бюджета на местный уровень 200 млн грн, предусмотренных на этот год», – добавила министр.

В Минсоцполитике пояснили, что сейчас на местном уровне идет процедура определения в порядке очередности конкретного ребенка для назначения денежной компенсации для приобретения жилья. Затем эти лица откроют в банковских учреждениях спецсчета, на которые поступят средства для приобретения жилья. В течение года денежная компенсация может быть использована ребенком только на приобретение жилья.