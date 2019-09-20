В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь (Фото)

В Мариуполь (Донецкая обл.) в рамках гуманитарного проекта «Помощь Восток» военному мобильному госпиталю передали 4 тонны гуманитарной помощи медицинского назначения на сумму 232 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в рамках гуманитарной инициативы «Помощь Восток» («Допомога Схід») мариупольский военный госпиталь уже получил рентген-аппарат, мебель, одежду для медицинского персонала, современные средства гигиены для тяжелораненых и больных.

«На этот раз гуманитарный груз медицинского назначения содержал функциональные кровати, ортопедические матрасы, прикроватные тумбы и столы для питания, стулья, медицинскую одежду, хирургические маски и перчатки. С момента введения проекта более 30 больниц, расположенных вдоль линии соприкосновения, получили помощь на сумму почти 13 млн грн», – проинформировали в штабе ООС.

«Благодаря этой помощи мы не только нарастим материально-техническую базу, но также и улучшим уровень оказания медицинских услуг и условия пребывания пациентов в госпитале», – отметил заместитель начальника по работе с личным составом мариупольского госпиталя Виктор Соха.

Читайте также: