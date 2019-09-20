«Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце»: Помочь ребенку преодолеть недуг

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» спасает детские жизни. В сотрудничестве с ведущими кардиохирургами и клиниками страны ребятам проводят коррекционные операции по закрытию порока сердца специальным имплантом – окклюдером, сообщает пресс-служба Фонда.

Одним из участников проекта стала десятилетняя Аня. Девочка появилась на свет в результате кесарева сечения и с раннего возраста болела обструктивным бронхитом.

«Во время плановых осмотров педиатр регулярно говорил о прослушивающихся шумах в сердце. УЗИ показало порок», – рассказывает Татьяна Александровна, мама ребенка.

В прошлом году врачи огорошили родных Ани страшной новостью: порок увеличивается, поэтому необходимо оперативное вмешательство. Наиболее оптимальным и малотравматичным вариантом была установка импланта. Но доходов матери-одиночки Татьяны Александровны хватало только на оплату жилья и продуктов. Тогда женщина обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова – и уже на этой неделе Ане установили окклюдер. Девочка с нетерпением ждет, когда вновь сможет посещать любимые занятия в школьном хоре, забыв о головных болях и одышке.

«Большое спасибо Ринату Леонидовичу за его спасительную помощь», – сказала Татьяна Александровна.

Благодаря помощи Рината Ахметова детям была проведено 107 операций по закрытию порока сердца.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.