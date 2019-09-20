В «ЛНР»: В Луганске проблемы с мобильной связью «Vodafone-Украина»

В восточной части неподконтрольного украинской власти Луганска прекращена связь мобильного оператора «Vodafone-Украина» из-за поломки телекоммуникационного оборудования. Об этом сегодня, 20 сентября, со ссылкой на «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР» сообщают местные интернет-ресурсы.

«В связи с выходом из строя телекоммуникационного оборудования связи "Водафон-Украина" остановлено обслуживание абонентов в восточной части города Луганска», – говорится в сообщении.

В «министерстве» отметили, что ремонтно-восстановительные работы уже начаты. «Ориентировочное время восстановления оказания услуг связи "Водафон-Украина" до 18.00 20 сентября», – добавили в «министерстве».

Напомним, что в Луганске, несмотря на заверения «руководства» местного мобильного оператора связи «Лугаком», качество мобильной связи остается на низком уровне.