В ОБСЕ озвучили число жертв обстрелов на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе с начала 2019 года в результате обстрелов погибли 16 мирных жителей. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 20 сентября.

«СММ подтвердила информацию о 7 жертвах среди гражданского населения (1 погибший и 6 раненых). Таким образом, число жертв среди гражданского населения с начала года составляет 111 человек: 16 погибших и 95 раненых», – говорится в сообщении.

По данным ООН, в период с 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 60 были ранены.

Как сообщалось ранее, несмотря на объявленное 21 июля перемирие, в зоне боевых действий на Донбассе с 26 августа по 15 сентября СММ ОБСЕ зафиксировала более 11,5 тыс. нарушений режима прекращения огня.

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