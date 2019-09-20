«А в комендантский час ее заберут?»: В «ДНР» с сарказмом отнеслись к макету девочки на дороге (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Шахтерске (Донецкая обл.) возле одного из самых оживленных пешеходных переходов установили макет девочки, якобы собирающейся перейти дорогу.

Как считает пресс-служба «ГАИ МВД ДНР», «находящийся вблизи дороги макет ребенка заставляет водителей быть более внимательными на дороге».

Однако жители с сарказмом отнеслись к данной инициативе «ГАИ ДНР», обсуждая новость в местных пабликах:

Сергей: «Макет гаишника ставить побоялись! На мой взгляд, глупая затея! Водители привыкнут к этому макету и потом могут не обратить внимание на реального ребенка!»;

Дмитрий: «Лучше бы в школе и детском саду новый предмет ввели – ПДД»;

Александр: «А в комендантский час ее заберут?».

«Пока весь мир живет в 2019 году, мы уже в 2190», – иронично замечает Альберт по поводу макета.