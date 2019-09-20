Внедрение реформ зависит от компетенций госслужащих, – эксперт

Для развития страны ее госслужащие должны обладать навыками и знаниями нового уровня, которые помогут реализовывать вызовы, стоящие перед Украиной. В этой связи Academy DTEK делится экспертизой, инструментами и технологиями, повышая профессионализм госслужащих. Об этом на открытии IV Форума Креативных Индустрий рассказала Татьяна Шерман, руководитель департамента по работе с внешним рынком Academy DTEK, передает пресс-служба предприятия.

«По статистике, в Украине около миллиона госслужащих. Это огромное количество. Они ответственны за развитие нашей страны. Все чаще звучит вопрос, обладают ли они навыками и знаниями, чтобы справиться с огромными задачами, которые стоят перед ними. Поэтому у нас появилась идея помогать в обучении, повышении квалификации этих людей», – рассказала Шерман.

По ее мнению, бизнес может и должен делиться знаниями и опытом с теми, кто строит страну. «Такая помощь нужна государству, потому что какие бы великолепные законы не принимались, без реальных, практически реализованных проектов это останется на бумаге. Любое ведомство – это люди, и начинать нужно с каждого отдельного человека. Сегодня, в рамках нашей социальной программы, мы обучаем сотрудников госсектора инновационному мышлению, управлению проектами, тайм-менеджменту, коучингу, Agile и другим передовым управленческим технологиям», – добавила эксперт.

Academy DTEK в этом году выступает партнером ежегодного Форума Креативных Индустрий, на котором участники и гости могут ознакомиться с современными подходами развития креативности в различных отраслях бизнеса, общественных и государственных структурах. По словам организаторов, именно креативность – один из самых ценных экономических ресурсов современной Украины.

В этому году Форум объединил экспертов из 16 сегментов креативных индустрий. Одновременно на 6 площадках развернуты дискуссии о современной культуре, искусстве и дизайне. Среди активностей – мастер-классы по цифровому искусству, кастинги актеров, открытые интервью представителей шоу-бизнеса, а также обмен опытом по защите авторских прав, интеллектуальных продуктов, а также обсуждение социально-значимых вопросов. В течение трех дней работы Форума перед гостями выступят более 100 спикеров.

В пресс-службе напоминают, что за 2 года образовательной инициативы, в Академии ДТЭК прошли бесплатное обучение более 4 тысяч госслужащих. Специалисты компании и ведущие эксперты различных отраслей делятся с чиновниками опытом, знаниями и навыками, необходимыми для эффективного решения задач, стоящих перед специалистами госслужбы.