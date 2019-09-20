Единственный регион: На Донетчине ни одна роженица не получила «пакет малыша»

За более чем год функционирования программы «бэби-боксов» для новорожденных ни одна роженица Донецкой области так и не получила «пакет малыша». Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль во время рабочей поездки в Краматорск, передает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Это единственная область в Украине, где не выдают бэби-боксы!», – подчеркнул Коваль.

В этой связи Минсоцполитики решило ввести в регионе эксперимент по монетизации данной услуги. «В ближайшее время мы вводим эксперимент – для родителей региона, в качестве пилотного проекта будет введена монетизация "пакета малыша"», – заявил замминистра.

По его словам, такое решение является временным, но оно значительно улучшит ситуацию.

Коваль добавил, что сейчас министерство детально изучает процесс формирования и распространения «бэби-боксов» и в ближайшее время предложит выход из ситуации.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка.

Если в день выписки в роддоме отсутствует «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.

Напомним, что в Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года.

Читайте также: