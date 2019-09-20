Возвращение Донбасса: Зеленский с рабочим визитом посетит США

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития», – говорится в сообщении.

«В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской громады Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов», – сообщили в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которого обсудили решение о продлении программы безопасности помощи Украине и встречу с президентом Америки Дональдом Трампом.

Напомним, на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начала свою работу 17 сентября рассмотрят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

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