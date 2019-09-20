Выборы и особый статус Донбасса: Министр рассказал о четком порядке действий

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о четко выписанной формулировке, которую согласовали советники на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

Пристайко отметил, что в сентябре 2019 года советники «нормандской четверки» согласовали не «формулу Штайнмайера», а другую четкую формулировку.

В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам. «Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в Нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ», – говорится в тексте.

«Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой приходит к выводу, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, отвечая на вопрос, согласованный в Нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ», – говорится в последней редакции формулы.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований. «И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там тоже ничего нет», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Пристайко заявил о том, что предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной украинской власти территории.