На дороге возле КПВВ «Станица Луганская» установили фонари (Фото)

На дороге возле контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» работники ООО «ЛЭО» установили электрические фонари. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Отмечается, что установленные фонари позволят полностью осветить дорогу от КПВВ «Станица Луганская» к мосту.
Фото: Луганская ОГА
Кроме того, сегодня работы у излома моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» выполняли работники ООО «Уктрансмост», инженерная группа ГСЧС, три пиротехнические группы ГСЧС и работники райавтодора.
Фото: Луганская ОГА
После обследования территории пиротехниками работники «Укртрансмоста» работали под разрушенной частью моста. В частности, они укладывали плиты фундаментом и собирали первую опору для временного моста.
Фото: Луганская ОГА
Также была подсыпана технологическая дорога камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером. Работниками райавтодора проводились работы по ремонту тросового ограждения дороги и срезанию деревьев и кустарников на левой обочине дороги.
Напомним, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.
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