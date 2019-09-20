В «ЛНР» сказали, когда хотят согласовать дату обмена пленными

В «ЛНР» рассчитывают, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, проведение которого планируется 1 октября, удастся согласовать дату обмена удерживаемыми лицами. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

Он традиционно обвинил украинскую сторону в затягивании процесса. «Еще летом они попросили шесть недель для того, чтобы обеспечить процессуальную очистку лиц, включенных в списки установленных лиц для подготовки следующего обмена, но по истечению шести недель мы вновь услышали, что им необходимо дополнительное время, попросили еще шесть недель», – заявил он.

При этом Дейнего сказал, что ожидает продвижения в вопросе обмена удерживаемыми лицами.«Надеемся, что на следующей встрече Контактной группы, которая запланирована на 1 октября, нам удастся выйти на какую-то конкретику в вопросах обмена. Возможно, будет понимание, когда этот обмен может состояться», – сказал он.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.