В Мариуполе чистая морская вода есть только на одном пляже

В Мариуполе (Донецкая обл.) несмотря на резкое похолодание, состояние морской воды не улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 16 сентября в рамках городских пляжей, сообщает со ссылкой на Мариупольский городской Филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» пресс-служба горсовета сегодня, 20 сентября.

В частности, холерный вибрион не выявлен, но патогенная флора – Salmonella saintpaul обнаружена в морской воде в контрольной точке отбора на пляже Левобережного района в районе водной станции «Наш уголок». Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены.

В трех из пяти проб морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) значительно превышал нормативный показатель.

Наибольшее загрязнение по индексу ЛКП обнаружено в контрольной точке отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода и на пляже Левобережного района в районе улицы Виноградной, 140. Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составил 2,4 млн на 1 дм куб. и 240 тыс. на 1 дм куб соответственно, при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб. В контрольной точке отбора на пляже Приморского района возле гостиницы «Турист» индекс ЛКП составил 70 тыс. на 1 дм куб.

Чистой была вода только на пляже Приморского района возле кафе «RAFALE».