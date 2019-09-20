В «ДНР»: Горловский мясокомбинат передали россиянам

В «ДНР» Горловский мясокомбинат (известный по выпуску продукции под ТМ «Щирий кум») подвергся рейдерскому захвату, в результате которого его передали в управление российской структуре. Об этом в соцсети сообщил «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

Он отмечает, что захват «республиканского» комбината, который в марте 2015 года был «национализирован», произошел в начале августа. «ГП "Горловский мясокомбинат", так же, как и завод "Силур", подвергся рейдерскому захвату и тупо передан в управление частной конторе. Контора называется ООО "Профгарант". Данная контора имеет отношение к тем же людям, которые получили в управление завод "Силур"», – написал местный «оппозиционер».

Новым директором мясокомбината была назначена некая Юлия Головешко, которая ранее торговала автомобилями. «Дама, не имеющая отношения к производству мясопродуктов, зато имеющая отношение к господину Луневу – директору департамента торговли минпрома ДНР. По имеющейся информации, они родственники. Напомню, что Лунев через отца занимается продажей автомобилей. А Головешко была вовлечена в бизнес и у себя на странице ВКонтакте делает перепосты акций автосалонов родственника», – отмечает Тинянский.

Фото со страницы соцсети Юлии Головешко

Кроме того, начальником службы безопасности комбината стал некий Сергей Алексеевич Мельник. «До июня 2014 года он работал в милиции в Донецке, а потом свинтил в Сумы. 15 августа персонаж искал работу в Украине, был готов к переезду. Самое смешное, что он и сейчас ищет работу в Украине и регулярно освежает свою анкету на сайтах поиска работы», – констатирует экс-глава разведки «ДНР».

Правда, на момент данной публикации резюме Мельника удалено:

Как утверждают иные дончане, Сергей Мельник 14 лет проработал в Донецке не просто в милиции, а в ОГСБЭП (отдел по борьбе с экономической преступностью). «А потом, кстати, Крым не принял его. Видимо не нужны были в тот момент Крыму люди, что-то понимающие в экономических преступлениях. И поехал этот парень в Сумы работать кем-попало, кем собственно и в Крыму два года проработал… Почему не в ДНР? Он – юрист по образованию и понимал кое-что в вопросах государственного устройства. И всю перспективу ДНР, видимо, видел наперед», – пишет Олег Пласканич.

Тинянский утверждает, что на ГМК есть проблемы с зарплатой, не уточняя подробности.

«Имеем веселую картину – при поддержке руководства ДНР из-под управления ГП забрали работающее предприятие, передали левой конторе, а у руля посадили родственников, далеких от производства… Руководство ДНР совершило преступление, позволив Лавренову, Арматову и некоторым перцам передать работающее предприятие постороннему ООО», – резюмирует сторонник «ДНР».

Как сообщалось ранее, после «национализации» Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват завода. Новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб», зарегистрированное в Ростове-на-Дону. На предприятии за несколько лет скопилась задолженность по заработной плате.

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