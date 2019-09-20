В Украине стартует осенний призыв на военную службу

В Украине с 1 октября по 31 декабря 2019 года пройдет осенний призыв на военную службу. Об этом сегодня, 20 сентября, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Геннадий Долгашов.

Как передает пресс-служба штаба командования Сухопутных войск ВСУ, очередной призыв коснется граждан Украины 1992-2001 годов рождения, в ходе него планируется призвать на срочную военную службу 15 тыс. 200 человек.

Согласно планам осеннего призыва, потребности военной службы следующие:

в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек;

в Национальной гвардии Украины – 4,4 тыс. человек;

в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек;

в Государственную пограничную службу – 1 тыс. человек.

Генерал-майор Геннадий Долгашов напомнил, что граждане призывного возраста должны своевременно прибывать в военные комиссариаты, а в случае неполучения повесток – прибыть самостоятельно для уточнения учетных данных и прохождения медицинских осмотров.

«Расходы на каждого призывника составляют 4 406 грн. При этом 3 842 гривны из этой суммы призывник получит как пособие», – сообщил Долгашов.

В штабе командования Сухопутных войск ВСУ напомнили, что по законодательству Украины на срочную службу призываются граждане в возрасте 20-27 лет. Срок срочной службы в армии для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев. Военнослужащих срочной службы к выполнению боевых задач в районе проведения ООС на Донбассе не привлекают.