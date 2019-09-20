Переселенцы и ветераны АТО / ООС объединяются против своего профильного министра Коляды

Общественные организации переселенцев, ветеранов АТО / ООС и ветеранов Афгана призывают руководство страны пересмотреть назначение на должность министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды. Соответствующее обращение сегодня, 20 сентября, опубликовала в Facebook председатель ГС «Сильніші разом» («Сильнее вместе») Лилия Веревкина.

В качестве аргументов приводятся следующие:

ее кандидатура была предложена лишь одним сообществом ветеранов, не была согласована большинством из ветеранского движения и других категорий граждан, которые должно представлять данное министерство;

она открыто подчеркивает в СМИ, что не готова заниматься защитой прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей оккупированной территории;

в СМИ и соцсетях содержится до сих пор не опровергнутая никем информация о ее причастности к группировкам «ДНР» и противодействии проведению Майдана в 2014 году;

она с даты утверждения ориентировала свою деятельность только на сотрудничество с крупными грантовыми организациями, а не бенефициарами.

«Нас не устраивает ее подход к общению с общественным сектором. О. Коляда выбрала путь общения только с грантовыми организациями, проводит тайные кулуарные встречи с отдельными представителями общественных организаций, о которых мы узнаем постфактум, на встречах обсуждаются не проблемы и интересы бенефициаров, а места и должности в министерстве», – говорится в обращении.

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Лилия Веревкина выразила и собственное мнение. «Я знаю, хм, правильно сказать, мы все знаем, что министр О. Коляда точно не будет работать "для людей"... Уже видим ... Лично мне не понравилось то, что первым ее шагом было сделать в глазах ветеранов АТО / ООС нас, ВПЛ, врагами. Спасибо, Вам, милая Оксана, наоборот Вы нас объединили в борьбе против Вас! А ваши желания подлезть к грантовым потокам, карманные ГОшки (ГО – громадські організації, – ред.) и кулуарные игры –это мы проходили в МинВОТ, поэтому уже достало до чертиков! Мы против личных тайных встреч, мы против "своих" ГОшек», – написала в соцсети общественница.

Она отметила, что после сбора подписей обращение (на данный момент его поддержали 25 организаций) будет направлено президенту Украины и премьер-министру. «Ветераны АТО / ООС также готовят петицию, поэтому сможем ударить по двум направлениям :)», – дополнила Веревкина.

В частности, уже в сети разместило обращение Украинская ассоциация инвалидов АТО. «Считаем назначение г-жи О. Коляды на такую ответственную и важную для ветеранов РУВ должность осквернением светлой памяти Небесной Сотни. Также выражаем четкое убеждение в том, что должность министра МинВВОТ должен занимать настоящий ветеран РУВ-участник реальных боевых действий. В связи с выше изложенным Украинская ассоциация инвалидов АТО инициирует регистрацию петиции на сайте президента Украины с требованием пересмотреть назначение г-жи Коляды на должности руководительницы соответствующего министерства», – отметили в организации.