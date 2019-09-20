Как будут проверять получателей субсидий: Принят проект закона

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» (№ 1231), который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации* и повысит эффективность государственных выплат. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Верификация государственных выплат направлена ​​на то, чтобы помощь из государственного бюджета направлялась именно тому, кому она нужна. Верификация проводится в интересах людей, которым действительно необходима помощь, и всех честных налогоплательщиков», – говорится в сообщении.

Законопроект регулирует основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации и определяет основные этапы верификации:

превентивная верификация – верификация при обращении физического лица за назначением по государственным выплатам;

текущая верификация – верификация при предоставлении государственных выплат физическим лицам;

ретроспективная верификация – верификация после завершение предоставления государственных выплат физическим лицам.

Законопроект также определяет порядок предоставление рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, порядок подтверждения и опровержения соответствующих рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно перечисленной государственной выплаты.

* Примечание – верификация государственных выплат – это комплекс мероприятий по сбору и проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат. Влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированной информационной системе, реестрах, базах данных субъектов.