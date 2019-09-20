В Краматорске рецидивист напал на ребенка средь бела дня

В Краматорске (Донецкая обл.) злоумышленник напал на ребенка в подъезде и вырвал мобильный телефон. Девочка находится в больнице. В течение суток полицейские задержали подозреваемого. По решению суда, трижды судимый рецидивист взят под стражу. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Преступление было совершено в середине дня. Вор увидел ребенка на улице – школьница разговаривала по телефону.

Мужчина проследил за ней до подъезда. Там напал и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, выхватил мобильный. Сейчас ребенок проходит лечение.

По ряду признаков оперативники криминальной полиции установили, что преступник имеет большой криминальный опыт. Следовательно, в первую очередь проверили ранее судимых лиц. Одновременно отрабатывали места скупки похищенного.

Злоумышленника разыскали в сутки. Им оказался 33-летний житель Краматорска, трижды судимый за аналогичные преступления. Установлено, что задержанный сдал мобильный телефон в ломбард.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Сейчас мужчина всеми возможными способами пытается избежать ответственности.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде 60 суток ареста с правом внесения залога более 57 тыс. грн. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.