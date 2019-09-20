Люди увольняются: В главной энергопоставляющей компании «ДНР» несколько месяцев не платят зарплату

В «ДНР» на предприятиях, входящих в состав единой «республиканской» «Региональной энергопоставляющей компании», сложилась «сложная финансовая ситуация», в результате чего образовалась большая задолженность по заработной плате. Люди увольняются. Об этом говорится в письме гендиректора «РЭК» Владимира Козырева в адрес «зампредседателя правительства ДНР» Владимира Пашкова.

Козырев отмечает, что из-за низкого уровня оплаты за электроэнергию со стороны потребителей, по состоянию на 1 сентября на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 27 млн 915,4 тыс. руб. (10,7 млн грн по местному курсу валют). Эти 28 млн руб. – 35% фонда оплаты труда за июль. «Существует острый дефицит денежных средств, вследствие чего можно утверждать о высоком риске невыплаты зарплаты за август», – пишет гендиректор.

Он дополняет, что нестабильные выплаты, систематические задолженности по зарплате, ее низкий уровень «особенно в свете повышения тарифов на услуги ЖКХ» привело к существенному оттоку кадров. «Большая часть из них является высококвалифицированными специалистами, относящихся к основным производственным профессиям: электромонтеры, оперативный персонал, контролеры энергонадзора. Так за период с начала 2019 г. было принято 394 чел., в то время как уволилось 487 чел.», – констатирует Козырев.

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При этом «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский дополняет, что на предприятиях также «отвратительное снабжение инструментом и средствами защиты», «спецодежду работники вынуждены покупать себе сами за свой счет». «Все это чревато серьезными последствиями, а руководство ДНР не предпринимает шагов для решения проблемы в надежде, что оно само рассосется. При этом речь идет уже даже не просто о задолженности, а об обеспечении энергобезопасности», – написал Тинянский в соцсети.

Как отмечалось ранее, проблема с задолженностями по зарплатам сохраняется на «Донецкой железной дороге ДНР», на Харцызском сталепроволочном канатном заводе «Силур», на Горловском мясокомбинате и пр.

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