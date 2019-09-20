Осенние витамины: В Мариуполе рассказали, как на зиму запасать фрукты и овощи (Видео)

Некоторые фрукты и ягоды на прилавках уже заканчиваются. Но еще есть время запастись ими на зиму, или же насладиться свежими.

На прилавках Мариуполя овощи – в изобилии, а вот некоторые фрукты уже заканчиваются. Еще неделю назад Надежда торговала персиками, а сейчас ассортимент уменьшился. «Яблоко будет до апреля. А слива – нет, уже заканчивается. Торгуем последней сливой», – говорит продавец.

Люди стараются сохранить урожай на зиму. «И овощи покупаем, и фрукты покупаем, а что делать. Хоть и цены кусаются. Хочу аджику на зиму закрыть. У меня сын ее любит очень. Яблоки надо, помидоры надо, морковь надо, перец надо. Много чего очень надо!», – делится мариупольчанка Алла.

А Нина Скобарь хочет успеть наесться свежих овощей. Потому что тепличные ей не по вкусу. «Беру свежие помидоры, огурцы. Перец, зелень. Больше ничего. На салат или просто так кушать», – поясняет женщина.

Пока нет мороза, на прилавках еще можно найти малину. Продавец Валентина Колмакова отмечает – способов хранения ягод существует много. «Малину можно перетереть с сахаром, в баночки закрыть. А можно сварить. Кто-то любит "Пятиминутку" – малинку вареную, а кто-то делает хорошо проваренную, которую можно намазать на хлебушек. А чай малиновый при простуде хорошо, обязательно. Особенно, когда ангина или ОРЗ. А еще даже малиновые веточки заваривают веточки», – рассказывает Валентина.

Диетологи советуют не проходить мимо черноплодной рябины, потому что в ней много антиоксидантов. А еще есть калину. «Осенью обязательно появится калина. И я настоятельно рекомендую ее тоже замораживать. А потом вечером среди зимы вы налили себе чашечку чая и вприкуску с калиной, в которой очень много витамина РР», – говорит врач-диетолог Ирина Скильсарова.

Хранить витамины на зиму медики рекомендуют любым способом. Однако лучше всего – замораживать.

Источник: ТК «Донбасс»