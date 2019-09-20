Предприниматели Луганщины обеспечивают работой более 86 тысяч человек

Облгосадминистрация будет сотрудничать с проектом FORBIZ для развития бизнеса на Луганщине. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Во время рабочей встречи с представителями проекта FORBIZ презентована Программа по разработке и реализации местных стратегических документов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства Луганщины.

Директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации Сергей Медведчук отметил, что малый и средний бизнес – это залог экономического роста страны, главный источник создания новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней, насыщение рынка товарами и услугами, основа для формирования среднего класса.

Несмотря на сложную ситуацию в области, предприниматели Луганщины обеспечивают работой более 86 тыс. человек, а это 30% занятых в экономике региона. Доля поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 80%.

Сергей Медведчук сообщил, что облгосадминистрацией начата работа по разработке Стратегии развития Луганской области на 2021-2027 годы, одной из приоритетных оперативных целей которой будет поддержка малого и среднего предпринимательства.

Эту стратегию презентовали представителям бизнеса области и их общественных объединений.

По результатам встречи принято решение о сотрудничестве между проектом FORBIZ и облгосадминистрацией в направлении предоставления экспертной помощи в разработке и реализации областной стратегии.