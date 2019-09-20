Жительница неподконтрольного Первомайска второй год находится в плену «ЛНР»

Правозащитники напомнили о жительнице неподконтрольного украинской власти Первомайска (Луганской обл.) Елене Сорокиной – владелице магазина зоотоваров, которая уже год находится в плену незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом со ссылкой на «Медийную инициативу за права человека», пишет «Depo.Донбас».

Женщина исчезла 30 октября 2018 года. Как впоследствии удалось выяснить, ее захватили в заложники представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) и бросили в подвал «МГБ ЛНР».

Ее подруга Елена рассказала, что Сорокина жила одиноко – ни родителей, ни детей нет у нее, близких родственников также, поэтому исчезновение друзья заметили не сразу, как и не сразу удалось установить обстоятельства событий. «Елена ежедневно общалась по телефону с теми, кто уехал из оккупированных территорий или выходила в соцсети. Но 30 октября на связи она не появилась, а телефон вообще был выключен. Поэтому на следующее утро все начали ее искать – звонить в Первомайск, спрашивать, кто и что видел. Обзвонили больницы и даже морг. Покупатели, знакомые, просто неравнодушные люди помогли выяснять некоторые факты исчезновения Елены. Оказалось, в то утро на работу в магазин она не пришла. После люди пошли к ней в квартиру. Первое, что увидели – белье, которое Сорокина сушила на улице. Несмотря на то, что накануне вечером и ночью шел дождь, никто его не снял. Это было странно. Во-вторых, горел свет в комнатах. В-третьих, коты в квартире были испуганы и голодны. И последнее – на столе были вещи из одного из ящиков, возможно, кто-то быстро что-то искал. Поэтому очевидно, что Сорокина исчезла при загадочных обстоятельствах», – рассказала подруга.

Впоследствии друзья узнали, что Сорокину 2 ноября 2018 года привозили домой в наручниках. Сопровождали ее люди в военной форме и масках. В квартире происходил обыск.

В каком состоянии и где сейчас находится Елена Сорокина, неизвестно. Вероятно, представители незаконных вооруженных формирований обвиняют ее в «шпионаже в пользу Украины».

Друзья Елены Сорокиной, поскольку родных нет у нее, от своего имени обратились в полицию в Киеве и написали заявление о преступлении. Сейчас начато уголовное производство. Другое заявление они отнесли в СБУ.