Фонд Рината Ахметова собирает экспонаты для выставки о переселенцах (Видео)

Переселенцы из Донбасса, которые переехали в Запорожье, во время презентации книги «Донбасс и Мирные» рассказали о пережитом во время войны. Фотокнигу, изданную Фондом Рината Ахметова, уже представили во многих городах Украины, а также за рубежом. Теперь ее презентуют в Запорожье. Также во время таких мероприятий проводится сбор экспонатов для будущих выставок о переселенцах.

Затаив дыхание, Артем рассматривает фотографии. На одной из них – он сам и его друг Влад. 4 года назад ребята попали под обстрел в Краматорске. «Больше всего запомнился момент, когда начали взрываться снаряды. В голове была мысль "только бы добежать домой!" и все, больше ни о чем не думал», – вспоминает Артем Сотник, герой фотокниги «Донбасс и Мирные».

В многолюдном зале все понимают, о чем рассказывает 17-летний парень. Ведь присутствующие – переселенцы из Донбасса, которые вынуждены были покинуть дома и переехать в соседнюю область.

«Младший ребенок во время обстрела просто бегал по комнате по кругу и кричал – "мама, скажи им, чтобы перестали стрелять, потому что тебя убьют, я буду плакать". Очень тяжело все это вспоминать, и понимать, что это сейчас продолжается, что это не остановилось. Не надо проходить мимо этой проблемы, надо об этом кричать и останавливать!», – говорит переселенка из Донецка Елена Макайя.

Фонд начал масштабный сбор свидетельств тех людей, которые пострадали от войны на востоке страны.

«С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Это миллион судеб. И история каждого достойна отдельного рассказа! Поэтому Фонд продолжает работу по документированию историй мирных жителей, пострадавших от конфликта на Донбассе», – комментирует директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Кроме историй переселенцы передают Фонду то, что перевезли с собой из родных домов в новую жизнь.

«У нас есть, конечно, памятные вещи из Донецка – это уголек, шарфики "Шахтера", нашего любимого клуба. Для музея о переселенцах у детей выпросила дисконт от их любимого клуба в Донецке, куда они ходили отдыхать и мое удостоверение многодетной мамы для проезда в транспорте», – отмечает Елена Макайя.

Все эти вещи станут экспонатами будущих выставок. Те, кто их передает, считают необходимым оставить свой след в истории.

«Когда ты смотришь на всех тех людей, которые здесь, и ты понимаешь, что они с такой же историей, как у тебя, но они улыбаются, они что-то делают – это не дает опускать руки!», – уверена переселенка из Донецка Ирина Черная.

Источник: ТК «Донбасс»