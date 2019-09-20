В Мариуполе рассказали, как встретят 241-летие города (Видео)

Мариуполь готовится отмечать свое 241-летие. День города состоится 28 сентября. Праздничные локации разместят на Театральной площади столицы Приазовья.

Праздник начнут спортсмены. С 8 утра взрослые и дети будут бежать по улицам города. Каждый желающий может выбрать дистанцию – от километра до десяти.

Футуристические фотозоны, чемпионат по киберспорту, экскурсия по центру города на гироскутерах. И это не все. Еще готовят около 15-ти локаций.

«Будут интерактивные зоны, такие как "Тесла-шоу" – это когда вы сможете подержать настоящую молнию в руках. В здании Драматического театра будет проходить чемпионат по киберспорту и будут дополнительно зоны PlayStation», – рассказывает директор предприятия «M. Ehub» Мария Слета.

С 14:00 в Театральном сквере начнут выступать мариупольские коллективы. Также праздничную программу покажут на Левобережье, в парке «Радуга». «Там программа начнется с 15:00 и она будет организована силами наших дворцов. Для жителей Левобережнего района в парке "Радуга" будут организованы конкурсы, развлекательные мероприятия, рисунки на асфальте, мастер-классы», – пояснила директор Департамента культурного-общественного развития Мариуполя Диана Трима.

Чтобы подготовиться к празднику, уже в понедельник от перехода в театр перекроют дорогу.

А еще центральные улицы украсят иллюминацией.

Источник: ТК «Сигма»