В «формуле Штайнмайера» нет ни слова об амнистии членов НВФ, – Пристайко

В так называемой «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР». Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Громадському».

«Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на неподконтрольном Донбассе, – ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе», – сказал он.

Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее «очень широко интерпретируют». «Похоже, что все 46 миллионов (украинцев) знают, что написано в этой формуле», – сказал министр.

Напомним, что, как заявил Пристайко, Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.