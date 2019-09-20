Цены на яблоки в Украине вдвое выше, чем в прошлом году

Высокий спрос и существенное снижение производства поднимают цены на яблоки в Украине. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

«Рост цен на эти фрукты игроки рынка объясняют сразу несколькими факторами. Прежде всего, этому способствует сокращение предложения фруктов осенних сортов, которые традиционно не пользуются высоким спросом. Кроме того, торговая активность в указанном сегменте заметно выросла, что также положительно сказывается на ценах», – говорится в сообщении.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня садоводы отгружают яблоки от 9 до 15 грн/кг ($0,37-0,61/кг) в зависимости от сорта и качества, а это в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Представители ритейла также сообщают, что покупательская активность населения растет ежедневно, хотя розничные цены на яблоко также увеличиваются. При этом конкуренция за поставщика тоже усилилась, в связи с чем сетям пришлось повысить закупочные цены. «С похолоданием большинство украинских садоводов приняли решение – основной объем яблок закладывать на хранение, поэтому свободные объемы яблока на рынке значительно уменьшились», – объясняют эксперты.

Уточняется, что на сегодняшний день цена на яблоко в Украине в среднем в 2 раза выше, чем во второй половине сентября 2018 года. Такую ценовую разницу аналитики рынка связывают со снижением валового сбора яблока в Украине из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что в 2019-м году в Украине наблюдается очень низкая инфляция. По данным Госслужбы статистики, за восемь месяцев года цены выросли всего на 2,7%, а третий летний месяц подряд у нас дефляция. Впрочем, не все экономисты с этим согласны: по их подсчетам, цены на самые необходимые товары выросли как в августе, так и с начала года.