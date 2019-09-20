Пугает гнетущая тишина: Чем живет прифронтовая Красногоровка (Фото)

Красногоровка – прифронтовой город недалеко от временно неподконтрольного Донецка. В 2015-2016 годах о нем почти каждый день рассказывали в новостях. Сейчас в городе значительно тише, пишет «Кума.City».

В Красногоровку добраться не сложно – почти каждый час сюда идут автобусы из Курахово, билет стоит 25 грн. Автобус переполнен уже на автостанции, но большинство пассажиров выходят в ближайших селах Максимильяновка и Георгиевка. Поэтому после Марьинки в автобусе остаются менее 10-ти пассажиров. «Вы если будете в Курахово возвращаться, езжайте до 15:00, потому что после нельзя выехать, транспорт не ходит. Ездил автобус еще в 16:00, но его отменили – некому ездить. Едет какой-то еще транспорт в 15:10, но это не рейсовый автобус, он возит работников больницы, которые живут в Курахово», – советует красногоровец Виктор.

Из автобуса выходишь на остановке у разбитого супермаркета «АТБ», город встречает необычной тишиной.

Первое, что бросается в глаза – в 9-этажках восточной части города много выбитых или забитых фанерой окон. Дома попадали под частые обстрелы.

Второе, что нельзя не заметить – очень мало людей на улицах. У 9-этажек в восточной (ближайшей к Донецку) части города даже не увидеть ни людей пожилого возраста, которые обычно любят посидеть в теплую погоду на лавочках, ни просто прохожих. Даже собак и кошек здесь особо нет. Но люди в домах живут – об этом говорят и заполнены мусорные контейнеры, и белье, которое сушится на балконах.

Больше всего пугает гнетущая тишина, кажется даже птицы не поют. То ли от автоматных очередей вдали, то ли от поросших травой обочин чувствуешь страшное напряжение и непонятное беспокойство.

Уже у школы видишь детей, которые как ни в чем не бывало возвращаются с занятий домой, по дороге перекидываясь шутками и громко разговаривали. «А что делать? Живем, ехать некуда. Больше скажу, люди возвращаются обратно. По сравнению с 2015–2016 годами людей стало больше, они возвращаются домой, потому что здесь уже не так громко и страшно. Хотя ночью бывает неспокойно. В городе газа нет, воды нет, воду развозят машиной, но мусор вывозят каждый день. Как-то живем», – рассказала Светлана, продавец магазина.

В продуктовом магазине большой выбор товара. Здесь можно приобрести все – от хлеба и консервов до копченых колбас и мясных деликатесов. Арбузы стоят 4 грн за кг, лук – 9 грн, картофель – 13 грн, а питьевую воду в больших емкостях продают по гривне за литр.

По словам Светланы, в городе почти нет работы. Красногоровский огнеупорный завод не работает из-за отсутствия газа, хотя газопровод отремонтирован, но газораспределительная система находится в «серой зоне», неоднократно попадает под обстрел. Ее надо отремонтировать, но под пулями сделать это невозможно.

Кстати, местные жители не очень любят фотографироваться и когда видят камеру отводят глаза и спешат укрыться от объектива.

В центре города – школа № 2, отремонтированная в прошлом году. Чем ближе к центру, тем больше людей встречается на пути.

Местный рынок сильно пострадал от обстрелов, но до обеда предприниматели торгуют овощами, фруктами, молоком, бытовой химией.

На улице Центральной напротив рынка расположено небольшое помещение, которое сразу бросается в глаза среди закрытых магазинов, забитых фанерой окон двухэтажек. Это кафе «Рио-рита», которое открылось 3 месяца назад. Здесь продают чай, кофе, сладости и пирожные. На витрине можно увидеть даже необычные лакомства – макарун – легкое печенье безе с мягкой начинкой. Чай стоит 8-10 грн, кофе – 10-12 грн, пирожные – 13-30 грн. Продавщица Анна рассказала, что посетители в кафе есть, выпить кофе люди заходят каждый день.

В этом году по улице Сумской и Центральной были установлены светодиодные фонари. Проект реализовывался в рамках проекта ПРООН. На средства гранта приобретено 70 фонарей. Неравнодушные граждане, местные предприниматели, в свою очередь, собрали средства на краску для столбов. К малярным работам присоединились неравнодушные жители города и покрасили все столбы.

Фото Ирины Лимар, Кума.City

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