Двойное убийство в «ДНР»: Мужчина убил родных бабушку и дедушку (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Юнокоммунаровске (после переименования – Бунге, Донецкая обл.), расположенном вблизи Енакиево, внук убил родных бабушку и дедушку, а их трупы закопал во дворе частного дома. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что в «полицию» Енакиево поступило сообщение о пропаже пожилой семейной пары, проживавшей в Юнокоммунаровске. Прибывшие по указанному адресу «полицейские» обнаружили в доме следы крови, а во дворе – холм свежей земли. По подозрению в двойном убийстве был задержан 33-летний мужчина, который оказался внуком погибших.

Фото: скриншот видео YouTube

Как пояснил задержанный, в день убийства он в пьяном пришел к дедушке и бабушке просить деньги, но с дедушкой у него возник конфликт. «Пришел к бабушке просить денег – 3 тыс. руб. (1150 грн, по курсу местного банка на 21.09.2019, – прим. ред.). Она говорила: "Приходи". Тут пришел дедушка, сказал, чтоб она ничего не давала и толкнул ее за плечи от себя, и забрал деньги у нее. Я не выдержал, что он толкает бабушку и такое отношение к ней. Я ударил его правой рукой в лицо», – говорит он.

Фото: скриншот видео YouTube

В «полиции» утверждают, что мужчина нанес пожилому человеку несколько ударов, от которых тот упал на пол. У пенсионера пошла кровь, и он не подавал признаков жизни. Бабушка заявила, что вызовет «полицию». «Я просто ее ладошкой ударил. Она сильно упала и ударилась. Потом я пошел на кухню, взял маленький нож», – рассказывает задержанный.

Он признался, что ударил пожилую женщину несколько раз ножом, после чего вынес тела родственников во двор и закопал. При этом задержанный утверждает, что с бабушкой у него были хорошие отношения, конфликты периодически возникали только с дедушкой.

Фото: скриншот видео YouTube

Как сообщил «старший инспектор полиции Енакиевского МВД ДНР» Ярослав Лященко, за двойное убийство задержанному грозит «высшая мера наказания». Его также проверяют на причастность к другим преступлениям в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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